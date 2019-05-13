拒南山公墓全區無意義保留 里長群要更新還優質環境

2019-05-13 20:35

〔記者王俊忠／台南報導〕對於有文史人士指南市南區南山公墓存在歷史保存價值的古墓，要求市府全區保留。南區20餘位里長今天站出來組成南山公墓更新發展促進會、批判支持更新的里長遭到污名化，該會認同有保存意義的古墓進行古蹟保存，但絕對反對無意義的全區保留，里長們要求遷葬公墓、還給地方優質生活環境，並請市長黃偉哲與促進會對話、聽取南區鄉親心聲。

促進會指出，南區一直是台南的邊陲、發展長期被漠視，持續沒落主因就是南山公墓與台南機場，在南山公墓即將開發之際，有一些人士以文化保存為名阻礙市府執行，那些文史人士論點似是而非、要求南山公墓全區保留，也不是在地及周邊居民立場，這讓地方里長們無法接受。

毗鄰公墓的明亮里長蘇三柱接任促進會長，他表示，發起組成南山公墓更新發展促進會，並在今天邀請地方6位市議員與鄉親們座談。從即日起，促進會是關心公墓更新開發的南區里長結合鄉親組成，請市府嗣後各項攸關南山公墓的更新進程、決策，都應通知促進會派員參與。

對於南山公墓更新案，促進會請市府不可受特定人士以各種理由綁架阻撓。該會不反對針對有文化資產保存意義的古墓進行符合一般古蹟標準的保存，但絕對反對全區全面無意義的保留，並以調查為名，遲滯更新開發進度。

其次是拒絕污名化，促進會說，有反對更新的人士以更新開發會帶來龐大利益為由，將支持者扣上「有心人士」大帽子，污衊支持更新者，促進會強調完全是基於南區長期發展來成立，不反對理性討論各種意見，但若對促進會有類似指控，該會絕不會默默接受。

促進會強調，南山公墓占地上百甲，周邊多里居民長期忍受與雜著叢生的亂葬崗為鄰，遲未遷葬，影響地方發展甚鉅，連後甲、二王公墓都遷葬完畢，南山公墓緊鄰住宅區、商業區，到底要等多久才能遷葬？

促進會訴求是公墓遷葬活化，帶動優質環境，公墓珍貴文資交給專業文資會決議，長遠角度規劃以遺址公園方式呈現乾淨綠地、賞心悅目的生命紀念園區外，也是南區居民適合居住的生活環境，希望黃市長任內促成公墓周邊成為一個美麗、有利發展的地區。

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