高溫逼人！高雄35.5度 氣象局再舉「黃牌」示警

2019-05-13 16:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕這幾天適逢鋒面影響空檔，全台大多數地區天氣都較為穩定，因此溫度也普遍較高，高雄地區今一度飆出35.5度高溫，中央氣象局繼昨對今天發布高溫資訊黃燈後，稍早也針對高雄再發出高溫資訊，提醒民眾注意。

今天全台普遍高溫，中午前後至下午2時左右，西半部大部分縣市都出現超過33度情形，嘉義、台南、高雄、屏東等處更進一步有破34度以上表現，最高溫則落在高雄月眉，達35.5度。許多民眾中午外出都揮汗如雨，防曬措施紛紛出籠。

氣象局表示，明天中午前後高雄市及近山區可能出現36度高溫，因此發出黃色燈號的高溫資訊，提醒民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

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