全台炎熱似盛夏 高屏發布高溫黃燈飆36度

2019-05-13 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕隨著鋒面遠離、天氣好轉，本週各地天氣將暖熱如盛夏，未來幾天多數地區高溫都將攀升到35度以上，形同「盛夏」，今日局部地區高溫更上看36度，氣象局今上午也針對高屏近山區發布高溫黃燈資訊，紫外線偏強，估計下一波鋒面要到20日才會再度南下影響台灣，但影響時間及強度仍有待觀察。

據氣象局表示，今日風向主要為東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，預測各地高溫大致在30到33度，高屏局部近山區的平地甚至會出現36度以上的高溫，清晨及夜裡各地低溫則普遍在23至24度，感受較為舒適。今上午近6點時氣象局也針對高雄、屏東發布黃色燈號高溫資訊，持續時間將到今日下午5點，提醒當地民眾減少戶外活動及勞動，慎防熱傷害。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄也指出，今、明（13、14日）兩天晴朗穩定，氣溫續升，紫外線強，週三至下週日（15至19日）隨著暖氣團籠罩，全台大部分地區最高溫將升至35度以上，已與「盛夏」沒有差異。

天氣風險管理公司總經理彭啟明今上午則在臉書指出，明後天開始，改吹偏南到偏西南風，包含大台北、南部靠山區甚至花東都有可能出現35度高溫以上機會，雨勢上也改為山區午後熱對流，中南部沿海地區在夜晚到清晨可能有海陸風環流和盛行風輻合產生的局部陣雨。彭啟明也提醒，近日午後若要前往山區活動也要留意閃電雷擊，「千萬不要覺得自己是好人，不會被雷擊中的錯誤觀念。」

至於下一波鋒面，彭啟明說，可能要等到20日才會再度南下影響台灣，不過目前預報資料變動還很大，在影響台灣時間以及強度上仍有變化空間，仍有待觀察。

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