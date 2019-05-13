苗栗事業廢棄物無處燒 環保署：調配家戶垃圾比例混合

2019-05-13 19:16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今早由召集委員徐志榮率團考察苗栗縣，立法委員陳超明國會辦公室執行長邱俐俐當面向環保署長張子敬反映，竹南垃圾焚化爐協助其他縣市燒垃圾，但縣內企業事業廢棄物卻無法處理，張子敬表示，焚化爐有熱值限制，將與苗栗縣政府協調，在安全限值內將家戶廢棄物與事業廢棄物混合燃燒。

徐志榮今率團與勞動部長許銘春、環保署長張子敬考察苗栗，陸續至竹南垃圾焚化爐、頭份蘆竹湳社區、頭屋明德水庫，最後則至苗栗縣政府座談。

邱俐俐在竹南焚化爐向張子敬提出，該焚化爐持續支援新竹縣、南投縣、桃園市焚燒廢棄物，但縣內許多企業、工廠產生的事業廢棄物卻無處處理，只能堆置廠房，造成中小企業主的困擾，期盼環保署能予以協助。

張子敬解釋，該焚化爐設計時是以燃燒家戶廢棄物為主，鍋爐所能乘載的熱值有限，事業廢棄物產生熱值較高，若大量處理恐導致鍋爐損壞，會再與苗縣府環保局協調，調度熱值範圍，在安全限值內將家戶廢棄物及事業廢棄物做適當比例混合燃燒，且會以縣內垃圾優先，不會因處理外縣市垃圾產生排擠問題。

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