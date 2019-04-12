半夜也在燒？ 殯葬業者 公墓旁私設焚化爐

2019-04-12 17:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕殯葬業者在大寮區拷潭公墓旁，將4座貨櫃屋改建成簡易「焚化爐」，焚燒庫錢、紙厝等陪葬品，遭民眾檢舉污染環境，環保局今天稽查未發現焚燒情況，暫時無法開罰，不過該處屬於農業區，違法都市計畫法，將送交都發局、農業局裁處。

民眾檢舉指出，有人在大寮區拷潭里私設焚化爐，卻只是利用貨櫃屋鋪上防火磚，一旁加置簡易排煙設備，卻打著「半夜也能燒」攬客，焚燒項目除了庫錢、紙厝等陪葬品，還有廢棄家具、床墊等。

檢舉者指出，焚燒後逸散粉塵飄進社區，不僅車子、門窗及衣服蒙塵，居民呼吸道疾病增多，曾向環保局、1999及相關單位反映，但問題遲遲未獲解決，淪為「二等公民」。

環保局、大寮區區長胡俊雄及相關單位今天前往稽查，發現私設焚化爐位址在拷潭公墓旁，地處偏僻，周遭只有1、2戶住家。環保局表示，曾有接獲空污檢舉卻沒有說明確切地點，今年1月間巡查就發現該處所，但從未發現有焚燒情況，且其規模未達到固定污染源設置標準，暫時無法開罰。

環保局指出，焚化爐為登記有案的殯葬業者私設，業者說其焚化設施符合標準，會補足資料說明。

該位址屬於農業區，已經違反都市計畫法土地分區使用原則，將移交都發局、農業局等單位查察，若查證屬實，將處以罰鍰並要求土地恢復原狀。

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