3天沒下雨 南化水庫容量比卻重回5成的原因是...

2019-05-13 12:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南山區晴朗，已3天沒下雨了，但供應民生用水為主的南化水庫，水位標高卻持續攀升，目前有效容量比（蓄水率）已重回5成，集水區沒入流，主要是靠越域引水，5月份迄今累計挹注逾2000萬立方米，對於水情很有助益。

目前南化水庫水位標高近171公尺，有效蓄水量5057萬立方米，等於有4成左右是靠甲仙攔河堰從高雄旗山溪的越域引水而來，「真的很補」。

根據觀測資料，受今年首波梅雨的影響，5月3日因旗山溪水位上升，南化水庫開始越域引水，其中以8日最多，單日達250萬立方米，瞬間最大流量每秒29立方米。

其實5月9日起就沒有明顯降雨，2天才4毫米，集水區幾乎無感，11日起甚至一片晴朗，出現高溫、炎的熱氣候，但越域引水仍未停歇，迄今仍有每秒16立方米的進流量，挹注水情。

梅雨之前，南化水庫蓄水率跌破3成6，目前則回升至55.3﹪自來水公司第六區管理處強調，有水當思無水之苦，民眾平時還是要多節約用水，以利水資源的調控，協助穩定水情。

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