愛在天鵝湖 千人健走見證天鵝迎親

2019-05-12 19:22

［記者王涵平／台南報導］新營天鵝湖公園目前僅存1隻黑天鵝，公所今獲頑皮世界野生動物園贈送黑天鵝、綠頭鴨與紅面番鴨，舉辦千人健走迎親，熱鬧滾滾。

「愛在天鵝湖‧天鵝迎親暨植樹」活動今日下午在天鵝湖公園舉行，市長夫人劉育菁等各界人士也共襄盛舉，新營區長魏文貴表示，天鵝湖曾有黑天鵝結伴悠遊湖面景色，但目前湖區僅存1隻黑天鵝，形單影隻，獲頑皮世界野生動物園捐贈3隻黑天鵝配對，另加贈9隻綠頭鴨及5隻紅面番鴨活化湖區生態，靖達精密科技公司也捐贈花旗木種植在湖畔，讓湖區景觀步道植物相更豐富美麗。

今日結合親子健走活動，生達製藥公司也贊助補給品，一起見證黑天鵝迎親，希望扭轉民眾新營天鵝湖的刻板印象。

魏文貴表示，南市水利局也補助經費維修木棧道及噴水設施，民政局也陸續補助辦理法會、湖畔音樂會，市長夫人居中牽線將南榮科大設計在月津港燈節展出的裝置藝術移置新營天鵝湖湖畔，供民眾自由拍照打卡，市府也將補助經費加強湖區的夜間照明設備，為新營天鵝湖的日夜增添不同的風采。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/