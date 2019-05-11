怎麼慶祝母親節？台南這高中想出特別點子傳達愛

2019-05-11 22:32

〔記者楊金城／台南報導〕明天就是一年一度的母親節，有人送花、切蛋糕、包紅包或帶媽媽出遊吃大餐，來感謝媽媽的辛苦。新營興國高中慶祝母親節的活動很特別，主題叫做「陪家人去買菜」，鼓勵學生跟媽媽逛市場，強調「陪伴家人」，感謝媽媽，向母愛致敬。

興國高中捨棄以往舉辦慶祝母親節音樂會的形式，想出奇特點子陪媽媽去買菜的學務主任李松憲說，回顧自己成長經驗，從讀國中開始，因為課業以及各種活動的參加，與家人的相處時間越來越少，因此希望藉由這個活動，鼓勵學生們陪著阿嬤、媽媽等家人手牽手逛菜市場，也可以回味一下當年大手牽小手的溫馨感覺。

陪家人去買菜今天就在新營第一市場，台南市長黃偉哲也與學生們合影，祝福媽媽們母親節快樂。

陪媽媽來買菜的學生周孟涵說，平時跟媽媽的感情就很好，但9月就要離家去讀大學，很捨不得離開家人身邊，今天透過這個活動，更珍惜與媽媽相處的時間，也大聲的說出：「媽，我愛您！」

校方表示，同學們對父母的愛與感謝，常常不好意思說出口，今天的活動將對家人的愛與感謝化為行動表現出來。學校送給小禮物杯子，希望孩子為辛苦的媽媽、家人奉茶說聲謝謝，菜瓜布是讓學生回家幫忙洗碗盤，體會媽媽的辛苦並銘記在心。

明天、未來的日子，你也可以陪媽媽逛市場、超市，親情甜蜜。

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