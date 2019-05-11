524同婚合法化大限將屆 挺同團體下週立院站崗

2019-05-11 20:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕距離大法官釋憲同婚合法化5月24日大限，只剩最後10多天，相關法案目前在立法院處理中，挺同團體台灣伴侶權益推動聯盟今天正式發出號召令，發動「立法院站崗行動」，將有志工輪班舉牌與發放文宣，呼籲立委支持行政院版草案，投下同意票。

台灣伴侶權益推動聯盟說，近日反同團體動作頻繁，再次購買報紙頭版廣告散播不實資訊，謊稱行政院版草案不尊重公投結果。事實上，去年5月23日中選會曾發函給公投第12案提案人曾獻瑩，說明即便公投第12案通過另訂專法，也必須是專法婚姻。且後續曾獻瑩對函文中「結婚」二字用語不滿，因而提告，結果敗訴。

台灣伴侶權益推動聯盟批評，顯見反同組織早在公投開始宣傳前，就明確知道此公投只能決定同性婚姻的立法形式，立法院仍有義務完成同性婚姻立法，但他們至今仍持續欺瞞大眾和立法委員，抹黑指控行政院版《司法院釋字第748號解釋施行法》草案違背公投結果。為了矯正視聽，已經製作了目前在立院協商的3草案版本比較表，下週一開始將在立法院周遭發放，並提供給每一位立委參考。

台灣伴侶權益推動聯盟呼籲，婚姻平權是蔡英文總統競選期間明確表態支持的價值，更是大法官明白課予政府的義務，行政院版已經是最後妥協版，立法院應共同堅守人權價值，確保「同性婚姻」的實現。

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