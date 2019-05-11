台中巧聖仙師文化祭 即日起至6/16系列活動登場

2019-05-11 16:52

〔記者張軒哲／台中報導〕一年一度台中巧聖仙師文化祭今日在東勢登場，活動結合宗教、文化、產業、觀光及教育推出系列活動，包括魯班設計創意節、木雕創作展、職場達人新秀選拔及技職博覽會等。即日起至6月16日有「促進就業巧聖仙師魯班公獎選拔」、「魯班公聖誕歡慶活動」。

今日巧聖仙師文化祭開幕活動於東勢客家文化園區舉辦的「傳統工藝現場創作展」率先登場。市長盧秀燕表示，台中山城是客家文化重鎮，歡迎全國民眾參加巧聖仙師文化祭，領略不同客家文化之美。

活動開幕儀式由盧秀燕主持，與市議員冉齡軒、中央客委會副主委范佐銘、市府客委會主委江俊龍一起翻開原木立體書，象徵系列活動開跑。民政局長吳世瑋、經發局長高禩翔、新聞局長吳皇昇、勞工局副局長施肇芳、東勢區長翁培真，以及立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣、市議員蔡成圭等服務處代表都到場共襄盛舉，氣氛熱鬧。

盧秀燕表示，台中市政府與中央客委會攜手舉辦長達1個多月的巧聖仙師客家文化祭。台中擁有歷史最悠久的華人工藝始祖-巧聖仙師魯班公廟，市府結合兩者，盛大舉行巧聖仙師客家文化祭。

首先登場的是「傳統工藝現場創作展暨匠寮文化工藝展」，邀請劉欽琳、張鳳奇、陳彥尉3位木雕大師自即日起至26日每天在東勢客家文化園區現場創作，還有工藝DIY體驗活動。接著5月18、19日舉辦「促進就業巧聖仙師魯班公獎選拔」，選拔木作、營建泥作、木雕、漆工藝、漆作裝潢、裝潢木工、服裝創作、建築製圖與設計、自行車組裝、中式米食、美髮設計等11職類的達人與新秀，並在「圬工」職類選拔出「巧藝大師」，頒發榮譽獎金50萬元。

5月24日「魯班公聖誕歡慶活動」邀請阿比百樂團、山城石府樂團、歌手羅茵茵及黃于娟至東勢巧聖仙師廟廣場演出；5月25至26日接棒由徐紫琪、二本貓樂團、鍾依芹及謝宇威等金曲歌手在東勢客家文化園區帶來精彩表演。

5月26日依循古禮舉辦「巧聖仙師魯班公2526週年誕辰典禮」及各分廟謁祖儀式，是全國首創最大型的祭魯儀式。5月30日「當魯班公遇上STEAM-動手創客一起來-高中以下學校創客賽」在東勢高工登場。6月15至16日舉辦「魯班創意設計節暨木產業推廣活動」，規劃以木產業為主題的園遊會及漆木產業推廣活動。

台中巧聖仙師文化祭開跑 ，活動多元精彩。（記者張軒哲攝）

台中巧聖仙師文化祭開跑 ，匠寮文化工藝展登場。（記者張軒哲攝）

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