林佳龍積極規劃台中國際機場 議員製圖電爆盧秀燕

2019-05-09 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台中市議員周永鴻指出，交通部長林佳龍過去在台中市長任內，積極推動清泉崗機場成為國際機場，反觀現任市長盧秀燕，不但以前擔任立委時毫不關心，更打算讓林的努力泡湯，他製作比較圖並PO在臉書上，被網友們推爆。

周永鴻製作的圖片內可看見，林佳龍在台中市長任內將清泉崗機場定位為國際機場，並制定2035年整體計畫，打算增設滑行道與戶外停機棚，也想透過清泉崗門戶計畫、協調縮短機場宵禁時間，來增加國際航線與航班，還規劃機場捷運；現任市長盧秀燕則是「六屆立委任期內毫無關心」，甚至「停止機場門戶計畫和相關規劃」。

周永鴻指出，盧秀燕認為台中設有國際機場是讓當地「大人穿小衣」，還說「等16年才升格國際機場對中部人不公平」。周抨擊，「是16年比較久還是你六屆立委任期比較久？到底是誰對中部人不公平？盧市長到底有沒有縮短期程的方案？」、「難道盧市長只在意南北兩地的旅客，不在意中部人的需求嗎？」

認同周永鴻看法的網友們留言支持，「她真的超廢！」、「盧洨洨本來就是廢」、「跟韓國瑜一樣」、「選民頭腦壞企（去）」、「這下台中人應該有感了吧」、「北中南草包一起串聯，就是這麼簡單」、「不要懷疑，她真的是來毀滅台中的」。

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