后里輪胎廠大火20小時仍悶燒 附近17校學生戴口罩上課

2019-05-08 08:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕后里區安眉路一間由登嵙公司設立的千坪廢輪胎堆置處理廠，昨天下午傳出大火，至今仍在悶燒，產生大量空污、臭氣不散，疑似瀝青或塑膠味散佈，嚴重影響中部地區的空氣品質，市府半夜2點多公佈成立「空氣污染事件緊急應變小組」，採最嚴格標準以火場為圓心半徑4公里內學校皆納緊急應變範圍，宣布災場附近學校雖不停課、但停止學校戶外活動，盧秀燕也在稍早宣佈，鄰近災區僅100公尺的泰安國小學生今天將移校教學。

市府表示，衛生局與教育局提供口罩給學校，今天上午7點學童到校前送達，也將抽調各地衞生所醫護人員進入災埸附近學校，協助校方及校護觀察及預防師生不適，市府6點也宣佈市長盧秀燕要在6點半前往泰安國小關心后里廢棄輪胎倉庫火警案。

市府依據行政院環境保護署委託中央大學大氣科學系模擬后里廢輪胎火災事件汙染擴散分析，將採取最嚴格標準以火場為圓心半徑4公里內的學校皆納緊急應變範圍，包含台中市后里區區立托兒所義里班、台中市后里區區立托兒所廣福班、台中市后里區區立托兒所忠厚班、台中市后里區區立托兒所后里班、私立釆豆幼稚園、立佳欣托兒所、私立唐森托兒所、私立日月昇托兒所、私立來來托兒所、大光幼稚園、國立台中啟明學校、台中市立后綜高級中學、私立小幼優托兒所、台中市后里區后里國民小學共17所學校。

后里火場空污也隨著北風吹向豐原、潭子、北屯、中北東區、太平、大里、霧峰等區，仍聞仍到臭氣，臉書天氣即時預報甚至指彰化、南投都可能波及注意，台中市指出，不停課乃考量因家長上班，學童在家無人照料，因此不停課，由學校及政府集中孩子統一照料，然而雖然不停課，但將停止學校戶外活動，並提供口罩給學童。

而以火場為圓心半徑2公里內的愛幼托兒所、台中市后里區泰安國民小學、台中市后里區區立托兒所公館班學校，除停止戶外活動及提供口罩以外，也進一步由衛生局通知各衛生所醫護人員支援學校提供必要醫療照護。

市府表示，登嵙公司設立的千坪廢輪胎堆置處理廠在昨天下午已依空污法重罰5百萬，目前全市仍有疑似瀝青或塑膠味散佈，同時餘火仍在燃燒，消防局徹夜搶救至今，目前現場灌救滅火中，空品監測車也已設置於后里國小，24小時監控空品現況，後續將持續監測掌握空氣品質狀況，環保局也將追蹤採樣監測河川水質。多項可能狀況均將追蹤更新，全力要將傷害及影響降至最低，捍衛市民及學童健康。（8:45更新）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/