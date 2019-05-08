盧秀燕嗆蔡英文經濟知識不足 網笑：看看自己什麼咖？

2019-05-08 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕盧秀燕在今（7）日直嗆「蔡英文經濟知識不足」，囂張言論被許多人轉傳，其中有網友將蔡英文過去學經歷翻出來和盧秀燕比較，結果狠狠打臉盧「也不看看自己什麼咖」！

台中市長盧秀燕在今天受訪時表示，中央政府反對自經區的行為很膚淺，且大嗆「不懂蔡英文對自經區的邏輯，凸顯經濟知識不足」，粉專「打馬悍將粉絲團」在臉書分享盧秀燕的言論，並將蔡英文與盧秀燕的學經歷舉出來比較。

可以看到蔡英文從台大法律畢業後，再攻讀美國康乃爾大學法學碩士，最後到英國取得英國倫敦政治經濟學院的國際經濟法學博士學位，且曾經擔任台灣與世界貿易組織談判的代表，是台灣加入世界貿易組織的關鍵人物，超強的學經歷在跟盧秀燕比較下更顯豐富。

網友看了紛紛怒嗆盧秀燕，留言表示「這就像一個精神病患嗆留美博士書讀不多的感覺」、「區區一個秘書就不要出來裝市長，丟臉」、「她的財經政績是花博虧了不知道幾個億，鳥不起」、「分明是自取其辱！」、「跟五毛嗆台灣人不懂民主差不多格調」、「事情都做不好，還一直扯別人」、「幹嘛搬石頭砸自己腳...而且還搬這麼大顆」。

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