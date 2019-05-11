埋伏坪登山步道賞大安溪風光 雙崎部落新景點

2019-05-11 14:05

〔記者張軒哲／台中報導〕部落小旅行漸興！和平區雙崎部落埋伏坪登山步道近期建置完成，全長2.6公里，步道沿途景色優美，具有獨特地質地形的景觀及珍貴原始林生態，除健行外，可一覽雙崎部落及大安溪風光，民眾可結合達觀部落與苗栗士林壩等景點，規劃一日遊。

和平區大安溪畔雙崎部落風光明媚，觀旅局長林筱淇指出，埋伏坪登山步道由自由里辦公處旁即是步道起點，由桃樹園山徑斜切上稜，終點為銜接東崎路2段，昔日是泰雅族人巡山、護水、打獵及阻隔日本人進攻的山路，沿線有日治時期水圳遺址、百年櫸木等景點，另有2處休憩平台、1處觀景平台，視野極佳。

遊客可從步道至高點遠眺整條大安溪貫穿谷地，山光水色秀麗，全線步道多行走在稜線上，林蔭遮蔽，相當適合民眾來回健行。

觀旅局表示，歷史記載當年日本軍人進攻雙崎部落時，泰雅族人即埋伏於大安溪南岸高地，就是現在的登山步道路徑上阻隔他們的進攻，此地因此被稱為「埋伏坪」，後來改為「雙崎部落」。

埋伏坪步道除自然生態，也蘊含豐富的人文與族群文化資源，步道上設置景點解說、指標系統及安全設施等，也能知悉在地文史。遊客可順遊隨處可見櫻花滿開的桃山部落；秋末也可順遊探訪摩天嶺，品嘗當季當地最好吃的甜柿。也可順遊鄰近苗栗縣泰安鄉士林跟象鼻部落，安排一趟泰雅原鄉之旅。

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