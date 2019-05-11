選擇性緘默症考生家長給大學一封信 盼給予彈性

2019-05-11 12:48

〔記者林曉雲／台北報導〕選擇性緘默症的盛行率在兒童時期，每140位中就有1位，台灣選擇性緘默症協會給各大學招生策略中心一封信，說明選擇性緘默症考生面對大學入學考試，口試幾乎一定無法參加，輕者還勉強可參與筆試，嚴重者連筆試都可能無法參加 ，希望藉此一封信簡短說明，讓大學知悉有這麼一群孩子，期盼在招生時為他們保留彈性和參與的可能。

台灣選擇性緘默症協會表示，近日有大考爭議，又是國中教育會考季節，且適逢台灣選緘者第一本自述書的出版，因此在母親節前夕，希望各界在討論多元管道的爭議中，不要漏掉包括選緘症的特殊考生，例如特殊選才照顧一般考試中不易發揮的考生，各大學針對弱勢考生的招生計畫，目前主要是經濟弱勢，希望也能考慮特殊需求。

選擇性緘默症並不少見，卻極少人了解。選緘者自在時很正常，但一焦慮就當機、有口難言，身體凍住、僵住，甚至陷入恐慌。常見的典型是在家多話在校不語，判若兩人，愈早幫助愈易痊癒，但卻常因不了解、忽略，而延續至青少年、成人，衍生懼學、社交焦慮、憂鬱等。

2017年國中教育會考，患有選擇性緘默症的小皮（化名），得以在原校模擬考位置應考，創下台灣特教史首例，否則恐將科科零分。甫出版的台灣選緘者自述第一本書《不說話的女孩：雖然我們有選擇性緘默症，但是有話想說》提到，作者無法口試、筆試亦會凍住、暈眩，幸而以繁星考上夢寐以求的科系。

理事長黃晶晶表示，在大學考招制度的爭議中，特殊孩子的媽媽擔心的不是「考得好不好」或「有沒有鑑別度」的問題，而是「能不能考」、「考上後能不能念」的問題，資源稀少不只發生於偏鄉，特殊孩子學習之路也很坎坷，因此考出同樣的分數，背後的意義卻不同。如同肢障、視障等，隱形的情緒障礙同樣需要考試和上課方式的調整，才有機會求學、圓夢。

黃晶晶表示，升學「意味著透過自身的努力選擇自己喜歡的生活」，而制度的支持意味著「仁愛灌溉著每一位對世界感到好奇的孩子」。「即使是簡單的制度微調、特殊措施，都有超乎想像的力量，請給特殊需求的人們一點機會，發覺自己也能夠做到的欣喜是火苗，感受到環境的友善是炭，可以點燃暗夜中的希望之光。」

依《選擇性緘默資源手冊》，有關選緘學生考試的調整，台灣選擇性緘默症協會建議，可以允許學生過去紀錄中可行的方式為原則，實際的做法因個案而異，可能包括：延長時間、以筆談或打字代替口試、以在家（或其他自在的空間）錄音或錄影，代替口試；由學生已能面對說話的老師進行口試；由一位家長陪同進行口試；在替代性地點筆試。 以英國為例，選擇性緘默合併社交焦慮者 ，可於家裡或公共場所應考 。

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