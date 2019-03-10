頭份考生多了 後庄福德祠首度贈文昌筆庇學子

2019-03-10 11:46

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市後庄福德祠從日治時期就守護著當地里民，至1983年重新整建增供俸文昌帝君庇祐地方學子，而隨著頭份人口不斷成長，學生數不斷增加，廟方也「與時俱進」，於今年文昌帝君聖誕首度贈送「文昌筆」，希望支持更多信徒於求學、致仕路上順利，培育更多地方優秀人才。

後庄福德祠歷史悠久、香火鼎盛，為當地重要信仰中心，每年考季總有許多家長帶著孩子的准考證至廟內祈求文昌帝君庇佑，30餘年來成為許多學子的重要心靈支柱；而近年來頭份發展迅速，當地人口激增，廟方遂於昨日文昌帝君聖誕，首度準備1000份授加持的文昌筆，贈送給學子們。

後庄福德祠主任委員巫雲芳表示，外來人口逐漸增加，為傳承地方信仰文化，並給予青年學子更多實質鼓勵，經過廟方集思廣益後，推出專屬文昌筆，其中別有巧思將橡皮擦設計成漆黑墨條造型，以復古又實用的文創品，讓學子們下筆更有筆飽墨酣的韻味。

昨早7點廟方為文昌帝君祝壽禮拜，頭份市長羅雪珠與巫雲芳、常務監事黃育烈一同為學子們祈福，隨後開放信徒領取，凡參加文昌燈禳燈或持今年1、2月份統一發票即可兌換，限量1000份。而後廟方也將募集到的發票捐給苗栗家扶中心，嘉惠更多孩子。

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