考生祈福「接地氣」 孔子、文昌帝君靠邊站

2019-03-11 21:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕考生祈福「接地氣」！彰化縣溪州鄉溪陽國中辦理考生祈福活動，不拜孔老夫子或文昌帝君，而是拜「鄭成功」，原來學校所在的村落都有國姓爺鄭成功信仰，當地還稱為成功村，考前拜「成功」，有金榜提名，邁向成功之意。

溪陽國中全校共250人，今年共有98位考生，學校依例在3月初舉行考生祈福，校方說，過去都大老遠跑到北斗奠安宮參加縣府舉辦的「北斗地區考生聯合祈福大會」，但因為舟車勞頓，3年前縣府取消多校聯合，尊重各校自主辦理。

溪陽國中學區共有成功村、大庄村、潮洋村、柑園村等多個村落，各村有各自的信仰中心，祭拜的神明不外玄天上帝、蘇府王爺或媽祖，而國姓爺鄭成功更是該區特有的民俗信仰。

學校所在的位置即為成功村，旁邊為成功國小，村內信仰中心為「國姓宮」，當地居民近半皆姓鄭。

校長黃森明說，「國姓宮」主侍鄭成功，當年「四川大地震」，全村有10多人剛好到九寨溝旅遊而陷在災區，生死未卜，家屬、朋友每天到國姓宮來求國姓爺保佑，後來整團平安無事返台，「國姓宮」聲名遠播，村民也集資擴建，新廟大殿近日完工，神明俱已入廟安座，今年在此舉行考生祈福別具意義。

黃森明表示，這是「考前接地氣」，拜國姓爺鄭成功，有「成功」的意涵，國姓爺一定會賜福給自己人及信徒們，他說，金榜提名需要人助、自助、天助，信仰是一種力量，自己的努力，神明會看見，藉由祭拜，學生可以獲得心靈上的安撫。

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