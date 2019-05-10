「天使救人、護理無罪」連署 大台南護理師護士公會響應

2019-05-10 23:45

〔記者楊金城／台南報導〕大台南護理師護士公會今天（10日）舉辦慶祝國際護師節暨會員代表大會，特別頒發南瀛護理獎、績優護理人員獎、資深會員獎，市長夫人劉育菁也到場響應護理全聯會發起的「天使救人、護理無罪」連署活動，一同配戴黃絲帶，聲援衛生福利部台北醫院護理之家大火遭究責的3位護理師。

6位南瀛護理獎得主有「特殊貢獻類」的中華醫事科技大學護理系教學副主任楊雅淑、奇美醫學中心護理長陳惠滿、嘉南療養院護理長陳淑芬、「傑出服務類」奇美醫學中心副護理長張嘉奇、嘉南療養院護理長張淑敏、高雄榮民總醫院台南分院護理師方秀能。

張嘉奇說，從事護理照護過程中，病人與家屬是她的老師，教會她如何在臨床專業護理工作中建立良好護病關係，獲得病人及家屬的信任，最喜歡看到病人重獲新生，並在護理工作經驗中累積了守護健康的使命與成就感，體驗學習到珍貴生命價值意義。

大台南護理師護士公會目前有7000多位會員，出席代表大會的400多人和劉育菁都配帶「天使救人、護理無罪」黃絲帶參與連署。

公會理事長劉憶萍說，目前全國連署人數已破15萬人，台北醫院護理之家大火事件的導因為護理人員被所屬機構要求，承擔護理專業能力之外的工作，這些不合理的非護理業務要求，往往超出護理人員的能力，甚至成了法規下的受害者，導致被起訴的荒謬現象。

劉憶萍說，連署活動盼政府正視，讓護理回歸照護病人的專業守護健康，把時間還給病人，期待不再有下一個護理師因兼任非專業能力所及的工作，淪為司法究責的受害者。

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