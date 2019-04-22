台北醫院大火基層被起訴 護理界嘆：高層都沒事

2019-04-22 19:49

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部台北醫院附設護理之家去年8月發生大火釀成15死悲劇，2名負責防火管理、用電安全的護理人員遭新北地檢署起訴，引發護理界不滿，認為這些本來就不是護理人員工作範疇，現在將護理人員工作範圍無限放大，出事還要負責，反而管理高層都沒事，根本不合理！

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，因為醫療院所要節省人力，護理人員不只原本照顧病人的職責做不完，經常超時工作，還要做別人的工作，像是防火管理、用電安全本就醫院應該另編制其他人負責，如今要護理人員兼顧，將業務範圍無限放大，出事也都僅由護理人員承擔，其他管理高層都沒事，實在詭異，也不公平。

陳玉鳳指出，檢方認為，護理人員對於民眾自帶的床墊容任繼續使用，期間長達1年，因此必須承擔責任，但試問護理人員是警察嗎？有公權力嗎？若是經告知不可攜帶，對方仍執意要用，難道有辦法把東西拿走嗎？萬一因為動了這種私人財產挨告怎麼辦？又或者能夠直接把人趕出去嗎？

陳玉鳳強調，現在的家屬哪裡是護理人員管得動的，若有問題就投訴，一再投訴可能讓護理人員連飯碗都保不住，更別說還有醫療暴力問題。

陳玉鳳提醒，護理人員要記得保護自己，在工作過程可透過錄音或紀錄等方式留下資料，以免出事責任得一肩扛，並呼籲醫療院所應該讓護理人員回歸照顧病人，畢竟這已經是高壓、高風險的工作，就不要再加諸清潔或防火等職務，否則經過此案，不少護理人員開始出現「快逃」聲浪，可能再掀出走潮。

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