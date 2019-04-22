台北醫院大火2護理人員遭訴 衛福部：會與護理人員站一起

2019-04-22 17:34

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部台北醫院附設護理之家去年8月發生大火釀成15死悲劇，新北地檢署認為潘姓代理護理長、陳姓護理師知悉有自備床墊一事，卻未具體指示排除、容任繼續使用，有過失，依業務過失致死及業務過失致傷等罪嫌起訴2人。對此，衛福部表示，尊重但感到遺憾，會與護理人員站在一起。

衛福部附屬醫療及社福機構管理會執行長王必勝表示，必須等到收到完整的起訴書公文後，再做後續法律上的因應處理。

王必勝指出，對於被起訴的2名護理人員，醫院會用最大的力量去支持他們，包括請律師協助進行後續作業，同時醫院也會給予關懷，維護權益，並適時提供心理輔導。

王必勝認為，此次護理人員或照服員已有善盡職責，對於後續救災與處理也都非常盡力，尊重檢方，但對於結果表示遺憾，會與護理同仁站在一起，陪他們度過艱難的時期。

王必勝也提到，每個機構都有消防任務的編組，防火的管理人不一定是護理人員，要視所在單位有什麼人員而進行編組，現在對於附屬機構的防火措施，已決定要納入整個醫院的規劃中，要用整個醫院的力量協助，以免成為少數人的責任，對於軟硬體消防設備均已進行體檢，做了初步的結論，包含用電的管理、平常演練落實等都會加強。

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