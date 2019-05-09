護理師必備「四川變臉」技能？她們說原因是...

2019-05-09 11:43

［記者黃美珠／竹縣報導］512是國際護師節，中國醫藥大學新竹附設醫院今天「自爆」護理師的工作，除了要有專業的照護技巧，沒想到「四川變臉」竟也是他們「基本配備」的職業技能之一！

中國醫藥大學新竹附醫加護病房副護理長宋雅菁說，病患因為病況、個性、年紀、生活習慣、知識水準等的不同，導致需要的溝通技巧南轅北轍。

例如有些失智的長輩，會有一般俗稱「返老還童」的行為，溝通起來往往就需要像跟小朋友講話般，必要時哄哄對方、或是給予「秀秀」。面對個性固執的病患，要有更多的耐心外，溝通互動上更多的尊重和包容往往是擊破這道固執的牆的關鍵。

該院資深護理長周靜儀說，護理師常常1個人要同時面對多個病患及其家屬，有時還要跟其他醫、護同仁就照護工作做協調和討論，所以才會被外界戲稱在照護能力外，也要懂得「四川變臉」，才能無縫接軌地轉換角色，和不同的人做好溝通、執行護理工作。

不過周靜儀直言，要學好這套「四川變臉」，護理師首先必須先要有能獨當一面的自信和能力。所以他們有輔導員的機制，讓每位新進的護理師都有1個資深的學姊從旁輔導引領，提供諮詢，或分享工作上理性與感性的點點滴滴。

該院護理師陳建宇加入這個工作行列「剛滿月」不久，他現在最積極充實的就是自己的英文能力，以充分了解醫囑，提供患者最正確和專業的照護服務。

也是新血的護理師張舒涵、陸薇都在該院加護病房服務，儘管2人都是正值花樣年華的年輕女孩，但是面對急重症病人，張舒涵不只要照護，還要把屎把尿、協助病人洗澡。

問她「會不會辛苦？」、「會不會害怕？」她說，自己有1天也會老去，也需要被人照顧。看到病人病情漸漸好轉，就是最大的安慰和成就。

至於陸薇面對工作時更是表現超齡，因為她教導病人和家人溫柔告別。透過深情擁抱和對話，讓彼此「道歉、道謝、道愛、道別」，使病人沒有缺憾，也讓其家人沒有遺憾。

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