新豐非營利幼兒園8月開園！ 18日辦說明會

2019-05-10 19:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣今年在新豐國中新開辦的新豐非營利幼兒園，委託明新科技大學幼兒保育系經營，預計8月中開學，將招收2班、約60名3歲到入國民小學前的幼兒，18日上午10點在學校視聽室舉辦招生說明會，歡迎家長及民眾參加。

縣府教育處說，新竹縣非營利幼兒園，繼社團法人台灣琉璃光幼兒教育協會附設新竹縣私立聚集德非營利幼兒園，將邁入第5年招生的腳步，利用新豐國中閒置空間規劃的新豐非營利幼兒園，也預定8月中開班，是新竹縣第二所非營利幼兒園，由創系20年的明新科大幼保系團隊經營。明新科大也是北部唯一同時設有幼保系和師資培育中心的科技大學。詳情可上「新豐非營利幼兒園」FB粉絲專頁 查詢。

新竹縣長楊文科說，非營利幼兒園的學費，每月平均3500元，第2名以上子女每月不超過2500元，低收入、中低收入戶家庭子女則免繳費用，期望協助家長安心就業、促進幼兒健康成長，並推廣優質平價的教保服務。

教育處說，聚集德非營利幼兒園的教學理念，強調孝道教育、推廣環境教育和關懷生命等探索主題課程，並成立「社區教保資源中心」，運用園所資源，定期舉辦親子互動遊戲並開放資源與鄰里社區家庭共享。

另外，教育處提醒，年公立幼兒園及非營利幼兒園招生登記時間，訂於31日上午8點至下午4點及6月1日上午8點至中午12點，並於6月2日上午9點辦理抽籤；詳細登記、抽籤及報到地點將依各幼兒園招生簡章規定辦理。

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