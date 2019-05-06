擴大中籤率 竹市公立及非營利幼兒園採二階段抽籤

2019-05-06 13:49

［記者洪美秀／新竹報導］擴大幼兒入學機會，新竹市府針對公幼市立幼兒園、國小附設幼兒園和及非營利幼兒園採取二階段登記抽籤，其中市立幼兒園及國小附設幼兒園31日及6月1日登記，6月2日抽籤，而陽光、高峰、新科、建華、南寮及福林等6所非營利幼兒園則在6月13日、14日登記，6月15日抽籤，第一階段未抽中者，可在第二階段再登記，增加中籤機率。

市府教育處表示，公立及非營利幼兒園以關懷弱勢為主，符合優先入園資格者包括低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身心障礙者子女等都可優先入園，如有餘額會提供一般幼兒就讀，招生年齡以5歲、4歲、3足歲幼兒優先，依年齡分階段實施，直到招收額滿。

新竹市目前有28所公幼及新科、陽光、高峰、建華、南寮、福林等6所非營利幼兒園，公立、非營利幼兒園共將提供超過1500個名額，提供優質的公共教保服務，減輕年輕家庭的負擔，也讓孩子獲得較好的教保幼教服務。

教育處表示，除市立幼兒園、新科及建華非營利幼兒園為設籍竹市學童都可登記外，各國小附設幼兒園、高峰、福林及陽光非營利幼兒園則採取跟國小相同學區為原則辦理登記；未附設幼兒園的國小學區幼兒得就近登記鄰近的國小附設幼兒園。

教育處也提醒學童家長，公幼市立幼兒園、國小附設幼兒園和非營利幼兒園是採取二階段登記，每一學童每階段以登記一園為限，各園登記人數如超過應收名額時，將抽籤決定，可電洽：03-521-6121轉371、482。

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