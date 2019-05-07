竹北中興里連署 盼幼兒園增班、促文小一快蓋

2019-05-07 08:36

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市文小一非營利幼兒園正在興建，因應高鐵特定區人口成長快速，在地的中興里長莊淙澍發起連署，爭取幼兒園增班，同時希望縣府盡速興建國小，以免施工影響幼童安全及上課，並紓解六家和東興國小新生超額爆班的窘境。

縣府教育處表示，文小一非營利幼兒園部分，經檢討現有規劃量體可調整空間，預計可增加2班至12班規模，現正辦理簽核並向中央爭取經費。至於文小一部分，由於今年未編列相關預算，今年先簽辦規劃設計費，擬規劃興建60班規模校舍及活動中心，逐年編列預算，預計分3到5年完成興建。

莊淙澍表示，高鐵特定區人口增加遠超過預期，光是中興里平均1年成長約500人，里內社區大樓近50棟，現有近3700戶、1萬餘人口，但是竹北市公、私幼比為1比9，公幼嚴重不足，高鐵區周邊公幼更僅約390個員額。

此外，中興里學區2所國小-六家和東興都是總量管制學校，每年新生超額爆班，影響學生學習，令家長憂心。考量建校覓地困難，他在上月發起連署，爭取文小一非營利幼兒園增班及盡速興建文小一。

莊淙澍說，文小一興建連署書發出不到1個月，已有逾700人連署，其中絕大多數意見是希望盡快興建，最好在非營利幼兒園招生前能完工，以避免文小一工程影響幼童安全及就學權益；此外，希望能規劃雙語特色學校、室內運動中心、教室冷氣（採使用者付費模式）、不佔用車道的家長接送區等， 預計下週將連署書遞交縣府，供規劃階段納入參考。

教育處表示，竹北市2到5歲幼兒人數約有1萬2255人。高鐵特定區興建中的文小一及文中二非營利幼兒園，預計明年完工後招生、9月1日開學，其中文中二為10班規模。

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