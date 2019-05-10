基隆信義市場將拆除 市府相中「這裡」異地興建

2019-05-10 19:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕深受基隆市民喜愛的信義市場，建物使用逾40年，出現混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露等情況，基隆市長林右昌說，信義市場確定要拆掉重建，但這裡是住宅區，一旦拆除了，信義市場就不能原地興建，不過，信義區公所一旁有塊商業用地，是中華電信和國有財產署的土地，目前闢為臨時停車場，他個人傾向一起合作開發，比較可行。

基隆市議會定期會臨時會，今天討論老舊市場耐震及改建方案；基隆市有8座公有零售市場，斑駁、漏水、鋼筋裸落，老舊又不安全，其中，信義市場與富貴市場被列名必須改建。

產發處長林青海說，中央前瞻計畫可補助市場改建，信義市場先匡列1億元，他們正在做規劃爭取。但信義市場是住宅區，不能做市場，要是拆掉就不能原地再蓋市場，要不要地目變更？但住宅區比較好用，地目變更為市場用地又要從長計議。

林右昌說，信義區公所旁邊有塊商業用地，是中華電信和國有財產署的土地，目前闢為臨時停車場，信義市場如果要改建，攤販何去何從？日前國有財產署署長到基隆來，他向署長提出這個問題。

林右昌說，原則上國有財產署願意一起來合作開發，市府必須再說服另一個地主中華電信，是否能和國產署一起開發。信義市場原本的基地是住宅區，它的後方還有一大片宿舍區和住宅區，比較好的方式是和後面這些國公有土地，做整體規劃開發，這對信義區發展比較全面性。

林右昌說，重建方案產發處還在研擬，不管採取那個方案，市府負擔經費很高，市府財政困難，沒那麼多經費下，他個人傾向可能採取合作開發，對市府比較可行。

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