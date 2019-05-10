提高敬老卡使用率 議員促開放買尿布、鼻胃管等用品

2019-05-10 14:14

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市敬老卡發卡量高達43萬人，但每月將480點數用完的長者僅1萬4千多人，比率只佔3成，台北市多位議員認為，應擴大敬老卡使用範圍，提高敬老卡使用率，建議開放長者能夠用敬老卡在養護機構購買尿布、鼻胃管等消耗用品，符合長者需求，另也希望社會局考量敬老卡能夠跨月累計合併使用。

台北市議會民政委員會今天進行敬老卡擴大適用範圍專案報告，台北市議員陳政忠、徐立信、苗博雅、鍾沛君皆表示，現今敬老卡開放的項目不符長者需求、使用率差，為讓敬老卡可確實被使用，應擴大使用範圍。

議員林國成指出，市府推動敬老卡擴大適用範圍，應一次到位，不要一下開放計程車，一下又開放聯醫掛號，這叫做無感政策，建議一次推出，能做到就盡量做，別用施捨的心態做老人福利。

議員黃珊珊表示，不少長者因身體因素沒辦法出門，無法使用敬老卡，為避免敬老卡被家人拿去使用，失去原本意義，她認為敬老卡應開放符合長者需求的使用項目，像是尿布、鼻胃管等消耗用品，滿足長者的需要。

王浩建議，社會局可評估乾脆把敬老卡開通成悠遊卡，只要開通長者在有悠遊卡支付的地方都可使用，才是真正的福利，能讓他們靈活運用，若不能開通悠遊卡，他建議開放復康巴士的項目，比起YouBike更能符合年長者所需。

社會局長陳雪慧坦言，敬老卡開放沒有一次到位，當時主要針對較健康的老人，沒考慮到失智、失能的老人，未來將納入考量，也將研議納入尿布、鼻胃管等消耗品項目。

召集人陳政忠決議，針對敬老卡擴大使用範圍，社會局應詳實評估，一次開放到位，確實讓長者有感，像是復康巴士、尿布等長者復健必需品，也需就目前開放項目重新檢討適當性，並思考跨月累計合併使用、爭取台鐵開放扣點。

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