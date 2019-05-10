父親酗酒中風過世 女士官淚謝母恩

2019-05-10 13:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陸軍203旅中士廖佩洵，父親因長期酗酒中風過世，家中3個哥哥，1個領有身心障礙手冊、1個要長期洗腎，家中經濟重擔由母親一肩扛起，母親節前夕，廖母獲頒國防部模範母親，廖佩洵也在部隊弟兄見證下，淚眼謝母恩。

廖母魏麗珠說，她小時侯父親就已經過世，她媽媽也是一個人扛起養家的重擔；結婚後，她和丈夫在台北打拚，存了一點小積蓄，但大兒子出生時患有嚴重的唇顎裂，18歲之前，大兒子動了10幾次手術，龐大的醫療費把積蓄花光，才讓兒子能正常說話、吃飯。

老二和老三是雙胞胎，但從小就很叛逆，廖母為了扛起家計，常帶著孩子一起去賣彩券，好不容易把4個兒女拉拔長大，但老二又罹患糖尿病須長期接受洗腎，還好小女兒廖佩洵讓她很放心，從事軍旅後不但有穩定的薪水，又能幫忙家計，讓她很欣慰。

陸軍八軍團今公開表揚廖母和另6位模範母親，廖佩洵也在部隊弟兄見證下，用感性的口白淚眼致謝母恩，廖佩洵說，媽媽就像無聲的洗衣機，幾十年來為了她們付出一切，總是把最好的給給孩子；指揮官中將劉得金也期許官兵「孝要及時」，感謝母親無私奉獻的愛。

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