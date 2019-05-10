康乃馨創天價 農民：跟「九合一」有關

2019-05-10 12:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年母親節應景花卉康乃馨創下歷史新高價，拍賣均價每把逾百元，市價一枝20元起跳，民眾大喊「高貴母親節」，產地農民討論花價為何創新高？究其原因竟跟去年「九合一選舉」有關係！

這波花價創新高，彰化田尾產區農民吃到甜頭的並不多，主因是「大家今年都沒種康乃馨」，去年康乃馨行情行情低迷，農民有去年的經驗，對於今天是否再種康乃馨就「考慮再三」，產量少就爆出新高價。

田尾鄉農會總幹事楊春枝說，去年康乃馨爆大量，原因乃是「九合一選舉」，農民普遍認為選將會拿康乃馨送選民，而且九合一選舉的候選人人數創新高，市場的需求量很大，於是大家紛紛投入栽種。

楊春枝表示，去年產期天氣非常好，以致產量大增，結果量大價跌，5月上旬出現每把31元的新低價。

她說，農民去年沒賺到，今年又無選舉等題材加溫，大家普遍覺得「無行情可期」，種植的人少，就出現新高價。

去年全台拍賣市場母親節檔期成交約64萬把，今年盪到33萬把。

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