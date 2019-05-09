提前過母親節 桃園醫院特製大型留言看板傳愛

2019-05-09 22:47

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕再過3天就是母親節，為了迎接母親節的到來，衛生福利部桃園醫院今天提前舉辦「光輝五月．母愛無限」母親節關懷活動，由龍岡發展協會據點長輩帶來舞蹈及魔術，炒熱氣氛，並安排醫師在活動中教導更年期後的女性自我保養，讓在場的媽媽們受益良多。

另方面，部桃戒菸團隊也藉機會宣導菸檳對家庭危害，院方還特製大型留言看板，讓來院民眾寫下心中對媽媽的愛和感謝，公開表達對媽媽的愛，相當溫馨。

部桃醫院院長徐永年表示，他時常想起母親為家庭所做的犧牲，以前母親在感冒身體不適，仍以家庭中其他成員為優先，而錯失發現疾病及預防的機會，希望透過活動可以給予民眾醫療上的知識，也鼓勵民眾可多觀察及關心身旁的人。

部桃醫院社工室主任余珮瑜說，現代人忙碌於工作，鮮少有機會好好向母親表達感謝，藉此活動希望能拋磚引玉，讓民眾勇於表達對母親的愛與感謝，多花時間陪伴偉大的母親，共同守護愛我們的人。

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