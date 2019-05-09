3度卡程序委員會 台南捷運規劃墊付案僅「這個」通過

2019-05-09 19:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市捷運規劃案4條路線墊付案今（9）日經議會程序委員會審議後，僅通過第1期藍線及其延伸線的規劃經費墊付案，雖然席間有議員力陳先接案送進大會討論，才能讓全體議員充分討論，但經程序委員會議員多數主張保留下，僅通過共識度最高的藍線及其延伸。

會中，國民黨議員蔡育輝認為，高雄捷運虧本營運的例子，台南一口氣就要規劃4條路線值得商榷，不妨先嘗試做一條；民進黨議員林宜瑾則主張，台南捷運是多數民眾期待，只是路線爭議，應該全部送大會討論，讓每個議員有討論機會，不是只有程序委員會議員的意見。

兩人一度語氣激烈，動氣拍桌；不過，中間隔著主持會議的議長郭信良夾在中間緩頰，並未引發大衝突影響會議進行。

台南市交通局說，經3次程序委員會的努力仍未被接受，「有受到打擊，但不會失志」，目前僅通過其中一條規劃經費，等於「半套還不到」，難以形成路網，希望市議會能考量近期民調7成的支持度、8場說明會回收問卷亦有87％的贊成持續規劃的民意，能夠再次審議，讓墊付案進入大會審議。

議長郭信良說，對於台南捷運案，程序委員會有3票保留，2票同意，因此決議保留，就這次開會時程，程序委員會未過，可能很難再送進大會審議，希望市府能夠再跟議員們疏通，可以下次再提送，至於其他市政建設與社福相關經費案也都有通過，不會影響市政推動。

交通局長林炎成說，大眾捷運是奠定台南百年交通的基礎建設，市議會未能通過綠線、紅線2線的規劃經費墊付案，會繼續再為捷運做努力，也希望議會能再考量市民對捷運規劃的支持態度，再次審議，讓未能受到認同的路線進入議會大會作多元的辯證。

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