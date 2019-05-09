為何多人上吐下瀉？臭豆腐老店檢驗最快下週有結果

2019-05-09 20:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市中興新村一家主打脆皮豆腐的老店，4月28日有數十名客人吃了該店臭豆腐、泡菜、紅茶等物後出現上吐下瀉、發燒症狀，南投縣衛生局今天說，檢體和食材等相關檢驗報告陸續出來，但必須由專家學者進行判讀，必須釐清是流行病傳染或是食物中毒，還是另有其他原因。店家則在臉書回覆網友，結果最快下週會出爐。

這名吳姓網友是在「南投人聊天室」等地方臉書社團PO文，指他帶朋友到中興新村遊玩，一行人去這家臭豆腐店吃了豆腐和紅茶等飲料後，即陸續出現拉肚子，他探詢有無網友跟他一樣，結果回應出現相同症狀的有數十人，還有小朋友症狀較嚴重而轉院治療。

南投縣衛生局在28日前往臭豆腐店採檢體，但店家說食材都賣光，只帶食物殘渣和業者、員工和病患肛門檢體送台北檢驗，在檢驗結果出爐前，要求這家僅週五、六、日做生意的店先暫停營業。

據了解，業者原來與衛生局協調暫停業到明（10）日，惟因檢驗結果尚未完全出爐，且還要經專家學者進行判讀，本週應無法有確定答案，因此業者應該還不會在本週恢復營業。

南投縣衛生局今天說，檢體和食材等相關檢驗報告陸續出來，但必須由專家學者進行判讀，必須釐清是流行病傳染或是食物中毒，還是另有其他原因。目前衛生局持續在進行該工作，應該再幾天會有確切答案。

網友也關注檢驗結果是否與臭豆腐店的食物或飲料有關，今天還有人在店家臉書詢問，業者回覆最快下週會有結果。

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