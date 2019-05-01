南投中興新村臭豆腐老店爆群聚感染 衛生局勒令暫時停業

2019-05-01 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕位於南投縣中興新村的知名臭豆腐老店，近日疑似出現顧客集體感染病毒性腸胃炎的狀況。南投縣政府獲報後啟動調查，且於昨天（30日）已經先行要求業者暫時停業，詳細情況有待稽查及檢驗結果出爐後釐清。

1名吳姓民眾昨天在Facebook公開社團「草屯人」PO文，表示自己和朋友們於28日光顧該臭豆腐老店，隔天卻立刻有7、8人出現腸胃炎的症狀，因此PO文詢問其他民眾是否有類似情形。

想不到貼文一出引發上百則留言熱烈討論，多位居民表示自己或家人也都遇到同樣狀況，吃了之後隔天就出現發燒、嘔吐、拉肚子等急性腸胃炎症狀。而另一個社團「南投人」內也有熱烈討論，亦有多起案例回報。

根據《聯合報》報導，業者對此強調，每天的食材都是當天現做、當天賣完，不會有庫存，因此沒有放隔夜的疑慮，平常也都有依規定做食品登錄及來源檢驗。

南投縣政府衛生局則表示，接獲通報後已於28日前往稽查，帶回食物殘渣、員工身上的檢體等多項樣本。衛生局同時指出，該臭豆腐店的食品製造場所屬於家庭式工廠，經初步查驗認為其衛生條件算是符合規定。但由於多起腸胃炎案例出現，已經先行文要求店家暫時停業，待檢驗結果出爐後會再對外說明。

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