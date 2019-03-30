梨山國民中小學44師生嘔吐腹瀉 疑似食物中毒

2019-03-30 16:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕梨山國民中小學昨晚發現有老師及學生有嘔吐、腹瀉等不適症狀，經統計今日共有44位師生有類似症狀，並已請假休息，經查目前無人住院，衛生局表示，疑似食品中毒，已啟動食物中毒案件處置流程調查，同時進行校車及全校環境消毒。

教育局則表示，校方已加強宣導師生戴口罩及勤洗手，提醒請假學生儘速就醫、在家休養，待症狀解除後，再返校上課。

台中市和平區梨山國民中小學約有222名學生及45名教職員，3月29日早上有1名4年級學生在校車上有嘔吐情形，下午起陸續也有數名師生發生腹痛、嘔吐等症狀，事發後，師生已陸續至梨山衛生所就醫，無人住院。

衛生局表示，市府已同步啟動疑似食品中毒案件處置流程調查，並請梨山衛生所進行個案檢體採集，持續追蹤檢體採集進度及檢驗結果。同時今日已進行校車及全校環境消毒，每日均使用稀釋漂白水1000至2000ppm消毒教室、廁所、水龍頭，早上及下午各一次，確保衛生安全。

教育局指出，校方已加強宣導師生戴口罩及勤洗手，並提醒請假學生務必盡速就醫且在家休養，直到症狀解除後再返校上課。教育局將持續督導該校落實防治工作，直到學生康復。

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