豐原高中畢旅疑食物中毒 不適人數增加至139人

2019-03-11 14:17

〔記者歐素美／台中報導〕豐原高中2年級學生500多人，本月6日至高屏地區畢業旅行3天2夜，8日返回台中後，9日陸續有多人出現上吐下瀉或肚子痛、發燒、頭痛等不適狀況，其中多人疑似感染諾羅病毒，經校方清查，至昨天晚上10點為止，出現不適的學生多達139人，就診人數達79人，其中有15人疑似感染諾羅病毒，校方今天停課一天，並在校內加強衛教宣導及消毒。

豐原高中校長羅瑞宏表示，二年級學生到南部畢業旅行，師生一起用餐，但同行的20多名教職人員都未出現症狀，僅有第一天晚餐之後及第三天中午，開放學生自行到墾丁大街及義大遊樂世界用餐，若為食物中毒，懷疑可能是學生自行用餐時出了問題。

豐原高中2年級今天停課一天，校方特別邀請豐原醫院感染科主任到學校替師生進行衛教宣導，校方也力行上、下午各消毒一次，以預防疫情。

羅瑞宏表示，2年級學生明天將恢復正常上課，校方要求身體仍不適的學生可在家繼續休息，各班則備妥嘔吐袋及要求學生要戴口罩，方便隨時採取檢體化驗及避免疫情感染，明天2年級學生返校上課，校方並將先在活動中心進行衛教，以防疫情擴大。

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