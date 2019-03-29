疑「蒲燒鯛魚」釀食物中毒 高雄鼓山國小已179人就醫

2019-03-29 20:48

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市旗山鼓山國小傳疑食物中毒，今上午陸續有70名師生就醫，但到了傍晚已達179人，對於師生懷疑禍首可能是「蒲燒鯛魚」，衛生局也採集「蒲燒鯛魚」等5項留樣檢體及廚工、學生共11人糞便送驗以查明原因。

高雄市衛生局表示，今接獲部立旗山醫院通報，旗山區鼓山國小學生疑似食品中毒，該校共有540名師生食用學校營養午餐，學生於昨晚11時起陸續有噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，分別前往部立旗山醫院及該區診所就醫，截至今傍晚已179人就醫。

對於學生抱怨昨中午吃的營養午餐中，「蒲燒鯛魚」的味道怪怪的，衛生局表示，「蒲燒鯛魚」屬於加工食品，製作時已加熱，昨中午學生食用前廚房又加熱一次，到底是不是禍首已採樣送驗查明。

衛生局表示，食品科人員採集校方午餐留樣檢體5件，分別是蒲燒鯛片、糙米飯、海帶結燒肉、白菜及榨菜肉絲湯等檢驗病原性微生物，另外疾管處採廚工3人、學生8人糞便檢體進行檢驗病原性微生物與諾羅病毒、輪狀病毒檢驗。

衛生局人員也依食品良好衛生規範準則查有分裝食材未標示、作業區紗窗、風扇積塵需清潔及紗窗破損需修補等缺失，要求校方限期4月5日前改善。

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