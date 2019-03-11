加速活化 南投縣政府提出遷往中興新村

2019-03-11 16:29

〔記者張協昇／南投報導〕為活化中興新村，南投縣政府祕書長洪瑞智11日在縣務會議提出一項創意構想，即是將現行縣府辦公大樓遷往中興新村，藉此加速此一昔日花園城市早日風華再現。縣長林明溱則表示，若中央同意且縣府不用花太多修繕搬遷經費，這是一個很好的構想，值得進一步評估規劃後向中央爭取。

中興新村在精省後，辦公廳舍閒置迄今，行政院國發會因而在去年7月成立「中興新村活化專案辦公室」，以推動中興新村活化再生，重點工作之一就是將部份中央部會遷至中興新村。

南投縣政府祕書長洪瑞智表示，中央部會遷至中興新村，牽涉長期居住在台北的公務人員難以兼顧家庭等問題，由於現行南投縣政府辦公大樓已有辦公及停車空間不足情形，倒不如將縣政府遷往中興新村， 現行縣府所在地則可變更為商業區，與一旁的縣府資訊大樓及秀泰影城有意進駐的舊議政大樓位址形成一處大型商圈，進而帶動南投市區繁榮，一舉兩得。

洪瑞智指出，日前他向國發會提出此一構想，國發會也認同，認為適合縣府搬遷地點，除台灣省政資料館、原省府大樓等中興圓環一帶的辦公廳舍外，由於中央有意將國史館台灣文獻館，併入國發會檔案管理局，屆時有3棟大樓的文獻館園區，因停車方便，且擁有大型廣場，可舉辦各種活動，將是縣府最理想搬遷地點。

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