基隆楊丞琳！年輕女警收到母親節康乃馨 呂涵瑩也想婚

2019-05-09 18:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕12日就是母親節了。基隆市警四分局長李俊德今天致贈康乃馨給身兼母職的女警，見曾獲選警光雜誌年度正妹女警的呂涵瑩也在列，期許她早日覓得良緣，也許明年母親節就可以名正言順收下康乃馨。

新接任基隆市警四分局的李俊德有感於女警值勤時要維護社會治安，退勤後還要照顧家庭，箇中辛苦鮮為人知；今天上午特別致贈身兼母職的女警們康乃馨，祝她們「母親節快樂」。

李俊德在致贈女警康乃馨時，長相酷似影星楊丞琳、曾獲選警光雜誌年度正妹女警的三組女巡官呂涵瑩赫然在列。

八年級的呂涵瑩警專30期畢業，分發至保安警察第六總隊第一大隊服務，工作繁忙之餘，利用時間苦讀考上警大，去年分發至現職。

李俊德期許還是單身的呂涵瑩工作之餘早日覓得好姻緣。李俊德表示，警察工作繁雜且充滿壓力，女警同仁對外需展現出堅強、專業的一面，努力維護社會大眾的治安、交通；退勤返家後，則需立即轉換為一位稱職的媽媽，照顧家庭、陪伴孩子的成長，辛苦不為人知。

李說，警察工作沒有平日、假日分別，在此特殊的日子仍需堅守崗位，希望能夠藉由贈送康乃馨花束來慰勉每位身兼母職女警同仁，感謝她們一直以來對警察工作的犧牲奉獻，也祝福每位女警同仁健康美麗、家庭和睦。

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