正妹警懷舊「穿越30年」 穿窄裙秀美腿讓網友暴動了

2019-04-21 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕為配合前線員警勤務需求，警察制服18日同步換裝藏青色新式制服，引發外界熱議。國道公路警察局昨深夜在臉書分享早期女警制服照，只見畫面中的女警外貌清秀，身穿窄裙辣秀美腿，讓網友看到後紛紛大讚女警太美。

國道公路警察局20日深夜在臉書粉絲團貼出早期女警身穿制服的照片，當時是「只有一條高速公路的年代」，雖然女警穿著褲裙，但「也不怕你跑」，因為那是一個「大家都守規矩的年代」。該粉專小編也不忘笑稱，現在三寶多到爆，稍微大聲一點就會被投訴，「不穿褲子怎麼追的到」，很難想像以前都是膠盔脫下來直接K。

粉專小編指出，照片中女警穿的制服大約是30年前的樣式，當時國道警方都會戴膠盔，由於現今已經找不到當時警車車款SAAB 900，因此只能請女警換上早期制服「穿越時空」。雖然模仿沒有百分百還原，但網友似乎醉翁之意不在酒，紛紛敲碗要求小編加碼分享女警美照，小編也在留言處分享另外兩張女警美照，讓網友紛紛直呼「以前的制服好好看」、「女警單身嗎？求IG」、「想跟學姐對練柔道」、「到哪裡才能被攔下來呢」、「紅斑馬引誘犯罪可以投訴嗎」、「我都想暴動了」等。

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