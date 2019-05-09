影視音學校辦學惹議 北市教育局決議「今年提早訪視」

2019-05-09 15:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市影視音實驗教育機構（TMS）爆發辦學爭議，傳出家長對TMS辦學部新任主任調整更改辦學主軸有意見，北市議會教育委員會7日進行專案報告，會中北市議員秦慧珠、吳世正等人關心辦學情形，秦認為文化局辦教育不專業建議回歸教育局，教育局長曾燦金當時回應，8日召開審議會輔導訪視學校給予協助，但辦學機構北市文化基金會辦學部8日發布新聞稿，駁斥沒有所謂「提前介入輔導」、無所謂「回歸教育局」說法。

台北市教育局主任秘書陳素慧受訪表示，8日召開非學校型態實驗教育審議委員會，委員決議「今年就要去看一看」，訪視學生的學習狀況、學業表現、學習是否遇到困難、學校機構是否有幫忙解決等，由於昨日才開完會，屆時訪視除了教育局到場，還需要找3至5位委員，因此要再詢問委員的時間，近日擇期前往TMS訪視。

陳素慧指出，文基會所稱的評鑑與訪視是不一樣的，教育局是主管機關，以一般學校為例，由督學定期訪視，即使是非學校型態實驗教育機構例如TMS，教育局對這類機構學生也可以去訪視，排定明年才要訪視評鑑，評鑑是非常正式嚴謹，評鑑對象為機構。

陳素慧說，訪視則是要去看看學生的學習狀況、學生反映相關問題學校機構是否有解決改善等，文基會發新聞稿講的評鑑是在明年沒有錯，但教育局訪視也可以是需要前往訪視。

陳素慧表示，TMS評鑑是輪到明年，但因為今年聽到家長與學生不滿辦學調整這樣的事情，昨日審議會委員決議要提早在今年去訪視，看看學校機構學生學習狀況是否符合當時所提報學習計畫、學生學習狀況等，「既然學生、家長有些陳情狀況，就提早去看看，訪視對象是學生」，但明年評鑑還要再找委員去訪視評鑑。

陳素慧強調，由於一般學校老師經過國家培訓，教材與課程內容也經國家審定合格，但非學校型態的實驗教育機構，老師不是經過正式培訓、即使上課不要學國英數等學科，但還是要確認孩子畢業後具備的知識能力，教育局不能放掉任何一個孩子的學習，近期就會去訪視。

對此，文基會副執行長張益贍表示，目前機構營運上面有些人事變動跟變化，經過1個月時間已經準備好了，隨時準備大家來訪視，監察院也要來了解，教育局是主管機關，文基會尊重教育局決議。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/