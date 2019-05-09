探討生態永續、性別議題...新北社區大學公民週開放民眾免費參加

2019-05-09 11:37

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市13所社區大學公民週今年4月陸續開跑，主題橫跨文史、性別平等、生態永續、社區發展及重大公共議題等，培養民眾主動關心公共議題及獨立思考，全數開放一般民眾免費參加。

新北市社區大學邁入第20年，開班數及學員人數逐年上升，去年完成學區劃分，滿足各區市民終身學習的需求，活動將帶領學員一同探討地方大小事及多元議題，了解公共事務的重要性。其中，板橋社區大學以性別議題作為今年主題，邀請心理諮商師探討年輕世代的性別意識，並邀請同志朋友現身說法，與民眾一起討論性別認同、性別平等議題。

淡水社區大學則辦理北投子溪與公司田溪生態走讀，同時進行淨道活動，以恢復原有的自然生態；新莊社區大學也觀察到社區大學師生跟著社區大學變老的過程，建立互相照顧的在地社區社群，讓民眾一起討論社區大學在地安老的可能。

新北市政府教育局表示，社區大學為新北市委託辦理的終身學習機構，作為發展地方知識及協助推動公共事務的重要推手，詳細活動報名資訊可至新北市社會教育資源網站查詢。

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