韓國瑜發大財翻版？ 台南社大真實上演

2019-05-05 21:25

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市長韓國瑜3日在市議會答詢議員黃捷有關自經區的質詢時，不斷跳針以「發大財」回應，相關影片在網路引發熱議。無獨有偶，台南某社區大學在3日也接獲一通要報名社大課程的電話，民眾不斷跳針說要報名，但報名何種課程卻說不出所以然來，讓工作人員哭笑不得，自嘲猶如韓國瑜的自經區答詢翻版。

由於韓國瑜自經區的答詢，讓社大工作人員有感而發，昨天將對話過程PO上臉書，並分享黃捷質詢韓國瑜的影片。PO文強調，「這是我接到的真實案例，原本一笑置之，沒想到同時發生在高雄市議會。真是太有趣了！」

該PO文貼出後，有網友留言說，「你竟然接到韓導本人的電話」。社大工作人員回應說，「他的眼裡、心裡、骨子裡只想發大財，做夢會快一點，應該不會來學習。」

社大的對話PO文如下：

「民眾：我要報名社區大學

答： 請問你要報什麼課程？

民眾： 我要報名社區大學課程

答： 請問你要報名什麼課程？

民眾： 先幫我報名，課程我慢慢再想

答： 沒問題我幫你報名，但請問你要報名什麼課程啊？

民眾：聽說社大課程內容精彩，很多課程不早點報名，就搶不到名額，所以我要先報名。

答：@@」

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