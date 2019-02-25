獨家》高中進修部4萬多人 謝國清：社區大學取代進修部

2019-02-25 11:32

〔記者林曉雲／台北報導〕高中進修部目前有4萬1千多名學生，學生多半白天工作、晚上讀書，持畢業證書可報考大學，但據統計，過去3年只有3成會升學。全國社區大學促進會理事長謝國清認為現行高中進修部課程內容被打7折，上課時間很趕，學習效果不佳、目標也不佳，有課審委員建議讓「社區大學」取代「進修部」，不但學習會更有趣，也會更有用，還可省下龐大國家經費。

教育部課審大會昨天審查高中進修部課綱，由教育部長潘文忠主持，會議針對高級中等學校進修部課程實施規範草案進行第一輪審議，完成「目次」及「壹、修訂背景」、「貳、基本理念」、「參、課程目標」、「肆、核心素養」及「伍、課程架構、教學科目與節數」之審議，下次會議（3月9日）將從「陸、實施要點」接續審議。

擔任課審委員的謝國清表示，全國社區大學有40萬名學員，上課時間多從晚上7點至9點40分，算3學分，前兩天他跟著一群社大老師及幾位學員做行動學習，就聽到年紀不算大的學員表示上到9點就想回家了，他自己在這兩天的學習中，有時候也發現學習者有不小心打瞌睡的狀況，晚上學習面對的是身體挑戰，社區大學的學習雖只有兩個多小時，仍要設法研發不同且吸引人的教學方法。

謝國清指出，課審大會審查「高中進修部」課綱，「進修部」目的是讓那些失學的人有機會藉由「進修部」的學習回到學習場域，所以課程內容必須和正常白天學生「差不多」，但失學者多數在職，每天學習時數不如白天學習時數，課程內容幾乎被打7折，上課時間還是得從晚上6點上到10點5分，他看到進修部每天的學習時數達4小時，覺得驚訝，「剛下班，不但要吃飯，還要趕去上課，下了課趕回家，洗完澡應該倒頭就睡吧？有作業的話又要怎麼辦？課業恐無法複習，可能連工作都會受影響。

謝國清表示，他直覺的感覺是進修部「學習效果不佳」，且根據過去3年的統計，畢業後繼續升學的約3成，「學習目標成效也不佳」，既然如此，有沒有可能調整？譬如再減少學習時數，或者增加學習年限，為何規定3年就要學完，能不能增加為4年？他屢屢用社區大學的學習狀態做為案例，也聽到有課審委員質疑「進修部」是否還有存在必要？呼籲教育部應該檢討進修部的存廢，甚至幹脆補助想進修的人去就讀「社區大學」，他也有同感，讓「社區大學」取代「進修部」，不但學習會更有趣，也會更有用，還可以省下龐大國家經費。

謝國清指出，教育部去年提出開放式大學構想，完全不看學業成績，也不規定修業年限，這和社區大學10多年前想法一致，全促會理想是社區大學也可以發文憑，但要設法讓大學放心，大學入學制度也需要配套修改。

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