玫瑰少年葉永誌離世19年 教長：努力不讓任何孩子受傷

2019-04-20 19:25

〔記者林曉雲／台北報導〕19年前的今天，就讀屏東縣高樹國中的學生葉永誌，因性別氣質而遭到同學霸凌，在學校內受重傷，最後不幸去世。教育部長潘文忠今天在臉書發文，也在主持12年國教課綱審查大會時說，他以一個教育工作者的身分承諾，一定會努力不再讓任何一位孩子因為霸凌、歧視而受傷，一定會努力讓每一位孩子為自己的樣子驕傲、自信。

人本教育基金會執行長馮喬蘭也在臉書發文說，今天是葉永鋕忌日，19年了，潘文忠部長在今天課審大會開場時提此事，也提到希望繼續努力讓所有不同氣質的孩子，在校園都能充分被理解尊重，她聽著聽著，除了浮起葉媽媽面容，盤據腦海的竟是北市民權國中案，那個孩子，那個媽媽，那個爸爸。想起那天小孩將書包物品丟下說：「通通還給你們。」轉身離開，從此離開，如果永鋕的離開，葉媽媽的呼喊，讓我們有覺察、醒覺，有性平法；那麼，民權的這個孩子的離開，爸爸媽媽出面的呼喊，這些血淚，可以迫使我們的教育，改變什麼，她不願意所有的前進、人權的概念，都得有人付出血淚與生命。但，已經有人付出生命了。可以逼出什麼！

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