財產不傳女？「阿龍伯」的故事打破傳統價值觀

2019-04-25 11:04

〔記者張菁雅／台中報導〕「祖產不能落到外姓子孫手中」、「分財產長孫多一份」等傳統觀念，在性別平權時代，愈來愈多人開始省思對女性是否公平。台中市政府地政局改編真實案例，推出「愛的天平不傾斜」故事，透過主人翁「阿龍伯」處理財產分配的過程，讓女兒也和兒子一樣得到財產。獲行政院第17屆「金馨獎－性別平等故事獎」，成為全國唯一獲獎的地政機關。

「愛的天平不傾斜」描述阿龍伯（化名）的故事，阿龍伯受到「祖產不能落到外姓子孫手中」、「分財產時長孫應該要多分一份」等傳統觀念影響，十幾年前分別將名下多筆的不動產移轉給兒子與孫子，但對貼心的女兒卻一件不留。

阿龍伯到地政事務所辦理所有權移轉登記時，接觸到地政局正在推廣的「性別平權」觀念。他心想「子女都是心頭肉」，為何自己對女兒有差別待遇。他先克服自己的心理障礙，並陸續獲得兒孫和媳婦的理解。最後在2017年8月與2018年1月完成所有權移轉登記，將規劃好的不動產持分分次移轉給寶貝女兒，也讓一家三代感情更加圓滿。

地政局長吳存金表示，阿龍伯的故事只是傳統社會的縮影，雖然時代快速變遷，但「祖產傳子不傳女」的觀念仍根深蒂固存在，因此，社會各界應逐步轉化這些傳統觀念，讓性別平權不再是口號。

「愛的天平不傾斜」獲行政院第17屆「金馨獎－性別平等故事獎」，成為全國唯一獲獎的地政機關，日前由行政院政務委員羅秉成頒獎，地政局主秘黃冰如代表受獎。

地政局表示，因為繼承案件攸關民眾財產權益，地政局及各地政事務所為了將性別平權觀點融入地政業務，除主動通知繼承人辦理繼承登記外，更以生動活潑的有獎徵答方式與民眾互動，在潛移默化中讓民眾了解並接受性別平權觀念。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/