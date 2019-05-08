議員質疑板中男裙合適嗎？ 網：你穿KMT背心更令人不適

2019-05-08 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕板中學生會「板中男裙—裙聚效應」活動廣受好評，但新北市議員林國春今（8）日質詢時，質疑持續性宣導學生穿裙子是否合適？認為校方應考慮家長心情，否則很多家長會不希望孩子讀板中。政治評論員周偉航對此發起投票，調查男高中生穿裙子令人感到「不合適」，還是質疑學生穿裙子的市議員比較讓人不適，後者得到壓倒性的票數。

新北市議員林國春今天質詢教育局業務時，特地請板橋高中校長賴春錦上台。林國春說，有很多家長向他反映「男裙」活動的事，才少見地請校長到議會來，並強調他對不當教材侵入校園「零容忍」。

林國春認為，校方應該要通知家長，讓家長知道這樣的活動適不適合？有沒有符合比例原則？要跟學生會溝通，這種持續性宣導學生穿裙子、呼籲喜歡穿就去穿裙子到底合不合適？校方要考慮家長的心情，否則會有很多家長不希望孩子讀板中。

校長賴春錦回應，活動是自由參與，沒有強迫性，也不是定期性的，主要是希望打破性別刻板印象，尊重氣質差異，孩子們想穿就穿，不想穿也不會強迫。

政治評論員周偉航今天在臉書專頁「特急件小周的人渣文本」發文問說，新北市議員林國春在市議會質疑板中學生穿裙子「合不合適」，還發起投票問網友「穿裙子的男高中生」和「穿國民黨背心的阿伯」誰比較令人感到不適？截至晚上11點，有97％票投給「穿國民黨背心的阿伯」。

許多網友留言，「是沒看過穿裙子的蘇格蘭帥哥喔」、「人家穿裙子甘（干）你屁事」、「我們這樣算霸凌阿伯嗎？」、「國民黨人士活在滿清喔」、「腦袋石化的阿伯」、「這個好像沒什麼懸念的投票」。

板橋高中學生會6日至11日校慶週期間舉辦「男裙」活動，讓想穿裙子的男孩可以自在穿裙，同時也邀請不想穿裙，但願意陪伴想穿裙同學的男孩，一起穿上裙子，讓性平教育不僅是口號，而是透過身體力行尊重每個獨特的人，強調無論是男是女，都有選擇穿著的自由；多名網友留言表示支持，「我以我的板中為榮，太驕傲了」、「好棒好溫暖的活動」、「板中生很棒，很有想法」。

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