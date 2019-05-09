30年前的第一場國小棒球聯賽 竟然有這麼多棒球明星…

2019-05-09 11:26

〔記者林曉雲／台北報導〕全國21縣市共54支國小棒球軟式組代表隊，將從明天起一連6天，於新北市重新棒壘球場、中山棒球場及萬善同壘球場開打！今年共有248隊報名參加，比去年成長2隊，單單地主隊新北市就派出5支隊伍迎戰各校好手，各隊將拚奪5月16日冠軍戰資格，競奪冠軍的榮耀。

教育部體育署學校體育組王漢忠組長表示，30年前的第一場國小棒球聯賽，是由南投縣南光國小對上台北縣興穀國小，最後是由台南縣善化國小擊敗台南市公園國小拿下冠軍。第一屆的參賽球員中，不乏有許多後來在國內外的職棒場上發光發熱，成為大家耳熟能詳的棒球明星，例如陳金鋒、王建民、林威助、彭政閔、高國慶等。也有許多球員回到基層棒球界服務，例如第一屆聯賽的打擊王田家銘，目前擔任新北市穀保家商棒球隊的教練。

主辦單位為服務無法到場加油之球迷，5月13日至15日於新北市重新棒球場進行的12場決賽，將由智林體育台臉書網路直播；5月16日上午9時的冠軍戰，以及上午11時的季軍戰兩場賽事也將由緯來體育台、體育署MOE Sports、MOD智林體育台及中華民國學生棒球運動聯盟臉書粉絲團直播，提供最多元頻道轉播。

王漢忠組長表示，自104學年度起，即與世界少年軟式棒球錦標賽代表隊選拔賽進行賽事整合，總教練由各該學年度國小軟式組全國賽參賽球隊優勝隊伍總教練擔任，球員由各該學年度國小棒球聯賽或選拔賽以選訓方式產生，藉此解決學生棒球比賽太多，恐影響學生課業之問題。

教育部體育署也表示，自去年起執行「促進優質學生棒球運動」，落實「小學玩棒球」、「國中學棒球」、「高中練棒球」、「大學愛棒球」之目標，提升我國棒球競技實力，不論是在球隊質的提升、量的增加，甚或是簡易球場數量，都有明顯增長，為延續我國棒球運動的榮光，將秉持「質量並重」原則，持續與學校、各縣市政府及民間團體合作，深耕學生棒球運動。

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