長榮空服員下週罷工投票 林佳龍：罷工預告期有必要性

2019-05-09 10:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法委員鄭寶清今在立法院交通委員會質詢時，特別詢問交通部長林佳龍，長榮空服員罷工投票取得罷工權後，何時要罷工都可以，交通部現在是否有相關因應做法。交通部長林佳龍表示，交通部做為交通事業主管機關，但勞資爭議主要還是配合勞動部、桃園市勞動局處理，但罷工投票取得罷工權後，要多久時間內行駛，現階段懸而未決造成很多不確定性，對航空公司及社會大眾造成很大影響，因此，罷工預告在航空業有其必要性，有明確化規範讓大家能夠遵行，後續會將相關建議轉達給勞動部。

桃園市空服員職業工會下週一發動罷工投票後，若順利取得罷工權，端午連假就能行使罷工權利，但要拖到暑假甚至明年春節，法令上都允許。因此，鄭寶清認為罷工應該有預告期，但為保障勞工權益，同時要對雇主訂定但書，像是工會宣告罷工後，雇主不得以任何形式禁止、限制或阻礙罷工的籌備獲進行；雇主不得僱用替代人力從事與罷工會員相同或相似職務等。

林佳龍表示，勞資爭議還是要尊重勞動部職權，但航空業一個人買機票要出國，遇到罷工不僅是無法出國的問題，連帶旅館、交通等各式安排都會受影響，因此，航空業罷工確實需要明確規範，罷工預告在航空業有其必要。

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