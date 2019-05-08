月來3訪基隆 林佳龍：「軍港西遷」迎新契機

2019-05-08 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕交通部長林佳龍近一個月以來三訪基隆，今（7）日晚間他在臉書上分享，具133年歷史的基隆港終於迎來「軍港西遷」的新生契機。

據林佳龍貼文指出，基隆港東岸的軍用碼頭長期以來將東岸切成兩段，讓基隆港前的車流、人流、物流被截斷無法連續，也耽誤了基隆都市更新計畫。

林佳龍提到，20多年來政府一直都有將軍港遷至西岸之構想，然而因牽涉過廣、所費不貲而遲遲無法施行。林佳龍表示，多虧有蔡英文總統、基隆市長林右昌及立委蔡適應的支持、規劃和協調，今日終於正式為海軍西岸營舍開工立樁，工程由交通部負責，預計於2020年完工。

林佳龍強調，軍港西遷讓海軍獲得了更好的戰略位置，商港「東客西貨」效率提升，基隆市中心也能配合都市計畫變得又美又便利，是一個三贏局面。

據了解，未來交通部也將進一步落實東岸客運大樓、東櫃西移等建設，讓基隆港除現在的規模外，晉身為國際郵輪的母港。林佳龍也不忘恭喜基隆，喜迎「新生的契機」。

林佳龍臉書貼文：

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