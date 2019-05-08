感恩梅雨發威 石門水庫蓄水量破8成

2019-05-08 22:41

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫集水區今年初因降雨量持續偏低水位持續下探，迄3月7日凌晨0點，石門水庫大壩水位來到今年最低水位227.9公尺，蓄水量8271萬噸，蓄水率41.9％；拜枯水期已經結束，近日梅雨鋒面帶來的豐沛雨量，迄8日晚上8點截止，大壩水位衝上240.39公尺、蓄水量1億6006萬噸、蓄水率81.08％，已經快追上今年元旦240．59公尺的今年最高水位，讓亢旱數月的水庫人員鬆了一口氣。

不過，隨著汛期已經來臨，經濟部水利署北區水資源局不敢掉以輕心，已完成防汛整備工作，針對未來可能發生防汛災害狀況進行模擬與演練整備，並就石門水庫各項重要設施如分層取水工、排洪隧道、PRO（永久河道放水道）及排砂隧道逐一進行檢查及測試操作，確認各項設施正常，因應汛期期間各種可能狀況的發生。

石門水庫營運至今已55年，最早從1954年「石門水庫建設委員會」成立開始，歷經時代更迭、機關改組，迄今北水局已保管逾一甲子的歷史檔案，其中不乏珍貴的歷史檔案資料。為利檔案保管利用，北水局近2年整理檔案，將早期建設水庫時期的老照片、公文、手繪設計圖等進行E化掃描整理，從這些歷史文檔見證石門水庫的風華年代，今年預計辦理5場庫藏寶藏宣導活動，有興趣民眾可多關注臉書「好漾北水」粉絲團。

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