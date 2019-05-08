淡北道路二階環評退回 藍營議員批「凌遲」民意

2019-05-08 19:41

〔記者何玉華／新北報導〕淡北道路被退回環評專案小組，新北市議員國民黨籍的陳偉杰嘆氣之餘說，之前要補審資料，應該都已經完備，現在卻又退回，如果不想蓋，就直接告訴民眾，這樣不斷地挑問題，永遠挑不完，根本是凌遲；民進黨籍的鄭宇恩則說「遺憾」。

陳偉杰說，已經修正很多次，就像口試一樣，今天應該決定過或沒過，現在卻又把球丟回專案小組，這豈不是自打嘴巴？他認為，這是對民意的霸凌跟不重視，今天淡水地區所有的民代、里長幾乎都到場了，代表了所有民眾的聲音，之前他一直呼籲民意尊重專業，但請專業也要重視民意，但這結果看起來，「完全忽視」。

鄭宇恩表示遺憾，她說，新北市政府提出的數據沒能說服環評委員，事實上，淡北道路對於位於核災疏散範圍的淡水、三芝居民有其必要，災難發生時現有的台二線、淡江大橋並不足以疏散將近20萬人，更不會有人搭乘大眾運輸工具。

鄭宇恩說，這次退回小組審查，希望市府納入環評委員及環團的意見，將淡北道路的規劃推向更臻精緻的方向，解決居民交通問題也兼顧環境保護。

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